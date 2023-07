Mercato OM : Une 3e recrue attendue en Allemagne ? (et ce n’est pas Aubameyang)

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Actuellement en stage en Allemagne dans le cadre de sa préparation d’avant saison, l’effectif marseillais pourrait bientôt accueillir un nouvel élément, mais ce n’est pas (encore) Pierre-Emerick Aubameyang. Selon La Provence c’est un gardien dont on ne connait pas encore le nom devrait arrivée et être la troisième recrue estivale.

Dans son édition du jour La Provence fait le point sur le mercato marseillais. Si le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang est en bonne voie, le quotidien précise par contre que Michy Batshuayi lui n’est pas d’actualité à Marseille et que l’OM serait en passe de recruter un gardien.

Une doublure pour Pau ?

Toutefois le nom de celui-ci serait encore inconnu. Pour l’instant le titulaire du poste Pau Lopez est bien seul dans l’effectif professionnel car sa doublure la saison dernière Ruben Blanco n’a finalement pas prolongé son aventure marseillaise.

Simon Ngapandouetnbu et Jelle Van Neck sont du voyage de préparation en Allemagne mais le premier sera surement prêté et le second jouera avec l’équipe B. Si cette information se confirme, l’avenir à court terme de Simon Ngapandouetnbu va se poser, le jeune et talentueux gardien va-t-il être prêté ? Compliqué car son contrat se termine en juin 2024, ce dernier va-t-il prolonger ? Autant de questions lié à cette arrivée annoncée d’une doublure…

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Salim Ben Boina, le gardien de la sélection des Comores s’est exprimé sur la situation des gardiens à l’OM et notamment sur le cas Simon Ngapandouetnbu.

Simon c’est très fort, au pied, sur sa ligne, c’est vraiment très fort

Interrogé sur la question des gardiens à l’OM, le portier international a expliqué ne pas comprendre pourquoi l’OM ne donnait pas sa chance à Simon Ngapandouetnbu : « Simon c’est très fort, au pied, sur sa ligne, c’est vraiment très fort. Mais il y a cette crainte de lui donner les clés de la maison, à cause de sa jeunesse. Ça reste le Vélodrome, on reste l’Olympique de Marseille, alors qu’il faut passer par là. »