Mercato OM : Une 9e recrue attend un accord avec son club ?

À deux jours de la fermeture du marché des transferts. L’OM n’a pas fini son mercato. Il reste encore plusieurs chantiers comme l’a dit, Longoria en conférence de presse hier. Parmi ces pistes on trouve toujours celle d’Isidor, l’attaquant du Lokomotiv Moscou.

Après l’arrivée de Joaquin Correa, on peut se demander qu’en sera t-il de la piste Isidor. L’attaquant du Lokmotiv Moscou est suivi depuis plusieurs semaines par l’OM. Un accord existe même entre le joueur et le club. Mais aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé entre Moscou et Marseille.

La venue du Français est toujours dans les tuyaux. Problème, les négociations avec le Lokomotiv Moscou traînent en longueur. Mais d’après l’Équipe, ce dossier n’est pas lié à celui du joueur de l’Inter. Quoi qu’il arrive les dirigeants feront ce qu’ils peuvent pour qu’Isidor soit Olympien.

Toujours d’après le quotidien l’Équipe, le club marseillais travaille actuellement sur un transfert. Le club russe attend 6 à 7 millions pour le joueur de 22 ans.

Il pourrait être utile à l’OM de par sa polyvalence. Si son poste de prédilection est en pointe de l’attaque il peut également jouer sur les ailes.

Spécialiste du football russe sur Twitter, Russian Footbik, trouve que l’OM fait bien de prendre ce joueur. « C’est un très bon joueur. On voit clairement qu’il a été formé à Monaco, car techniquement, il est dans le top5 en Russie. Je comprends que les supporters de l’OM peuvent avoir peur du niveau d’un joueur venant de Russie. Mais c’est clairement une bonne pioche car il ne coûte pas cher et le championnat russe exporte de plus en plus. »

« L’OM a totalement raison de partir sur un joueur comme Isidor. La situation actuelle fait que les joueurs évoluant en Russie ne coûte pas cher et les équipes sortent de plus en plus de bons joueurs. Cela serait une bonne pioche pour l’OM. », assure le spécialiste du football russe.

Le joueur pourrait donc surprendre les supporters les plus sceptiques. Surtout que le joueur a un profil différent de ce que pourrait avoir l’OM avec Ounahi ou Harit. « C’est un très bon joueur, il est utilisé comme supersub. On voit clairement qu’il a été formé à Monaco, car techniquement, il est dans le top 5 en Russie. ».

« C’est un joueur technique très à l’aise sur les 1 contre 1. Wilfried Isidor a un très bon pieds droit et un bon jeu de tête. Il n’est pas super rapide, mais il a un très bon jeu balle au pieds, il fait bien avancer le jeu et est dangereux dans la surface. Il n’a pas le profil d’ailier créatif, c’est plus un ailier offensif qui va finir les actions, car il se retrouve souvent dans la surface ou en un contre un.« , décrit Russian Footbik. « .

