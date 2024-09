Mercato OM : une arrivée surprise dans le groupe de De Zerbi !

Le mercato est terminé même si plusieurs éléments sont sur le départ du côté de Marseille. Dans le loft avec les Mbemba, Pau Lopez et Veretout, Ulisses Garcia devrait être le seul indésirable à réintégrer le groupe. L’international suisse est apprécié en interne et devrait être la doublure de Quentin Merlin.

Le mercato est terminé en France et plusieurs lofteurs n’ont pas trouvé un point de chute, ou alors n’ont pas voulu. Alors que Veretout est sur le point de signer à Lyon pour quelques millions d’euros, et que Mbemba sera mis à l’écart toute l’année, il y a bien un indésirable qui pourrait réintégrer le groupe, c’est Ulisses Garcia. Arrivée l’hiver dernier en mission commando pour combler le départ de Renan Lodi en Arabie Saoudite, il n’a jamais réussi à s’imposer comme une doublure de qualité tel un Murillo qui a fini par prendre le dessus. Poussé vers un départ par la direction, il n’a trouvé aucun point de chute hors de l’OM et devrait donc être réintégré au groupe de De Zerbi. Pour rappel, il s’était blessé avant l’Euro, et selon l’Equipe, l’international suisse ne fait pas de vague et est apprécié en interne, il sera donc la doublure de Quentin Merlin au poste de latéral gauche.

• Ulisses Garcia devrait finalement être intégré au groupe pro dans les prochains jours et sera la doublure de Quentin Merlin à gauche. L’international suisse ne fait pas de vagues et est apprécié en interne. L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/HZ30xp2tIR — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) September 3, 2024

Garcia en doublure de Merlin !

Le milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi, quitte l’Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d’achat et rejoint le club grec Panathinaïkós. En effet, selon l’Equipe, « le milieu de 24 ans se dirige vers le Panathinaïkos, engagé en Ligue Conférence après avoir éliminé Lens en barrages de C4, jeudi dernier. Il s’agira d’un prêt payant de 500 000 €, avec une option d’achat à 11,5 M€. Si le club grec décide de la lever, 30 % de la somme ira à Angers SCO, l’ancien club d’Ounahi, où il a été recruté en janvier 2023, pour 8 M€ plus deux de bonus. »

A lire aussi : OM : Veretout et Ounahi exfiltrés ? Un joker possible ? Et déjà la trêve internationale…