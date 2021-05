Mercato OM : Une bonne nouvelle dans le dossier Adli pour Longoria?

Piste offensive de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Amine Adli est toujours sous contrat avec le Toulouse Football Club. Le milieu offensif pourrait être lâché pour moins de 10M€ selon La Provence !

Pablo Longoria va devoir enchaîner les recrues cet été afin de refaire un effectif digne de ce nom à Jorge Sampaoli. Avec l’Europa League à jouer la saison prochaine, il ne faudra pas seulement de la qualité… Il faudra aussi du nombre !

C’est pourquoi les pistes s’enchaînent ces dernières semaines. Une chose est sûre, Amine Adli fait partie des joueurs qui intéressent le président et directeur sportif de l’OM. Cela fait plusieurs mois que le dirigeant espagnol discute avec l’entourage du joueur pour un éventuel transfert.

TOULOUSE NE VEUT PLUS QUE 5 à 10M€ POUR ADLI !

Cet hiver, plusieurs médias affirmaient que Longoria aurait promis à Adli de revenir à la charge dès cet été. Selon La Provence, l’Espagnol a tenu sa promesse et aimerait toujours le récupérer. Avec seulement une année de contrat, Adli ne devrait plus coûter les 15M€ réclamés par Toulouse l’hiver dernier.

Toujours selon La Provence, les Violets pourrait laisser filer leur joueur pour une somme comprise entre 5 et 10M€. D’autres clubs le suivent, c’est notamment le cas de l’AC Milan. Paolo Maldini serait très intéressé à l’idée de récupérer le jeune français.

On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Mes agents travaillent sur ça — ADLI

Dans les prochains jours, le TFC va jouer les barrages pour tenter de remonter en Ligue 1 et condamner les Nantais à rejoindre la seconde division. Le milieu de terrain s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet au micro de beIN Sports. Il n’écarte pas le fait de rester avec le Téfécé pour découvrir l’élite.

« Je suis sous contrat avec Toulouse. On a une montée à aller chercher et après on verra bien. J’espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l’élite avec, et on verra bien. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Mes agents travaillent sur ça. Il y a un mercato cet été. Je suis à un an de la fin de mon contrat on va discuter » Amine Adli – Source : beIN Sports (21/05/21)