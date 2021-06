Mercato OM: Une bonne nouvelle dans le dossier Lirola ?

Pol Lirola est retourné dans son club la Fiorentina, après l’échéance de son prêt à l’Olympique de Marseille. Véritable satisfaction de la deuxième partie de saison, les dirigeants olympiens souhaitent le conserver. De son côté, le latéral droit espère rester du côté de l’OM.

Au mercato d’hiver 2021, Pol Lirola a signé à l’OM, en prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina. Ce fut l’une des plus grandes satisfactions de la saison de l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur de la Juventus s’épanouit dans le système à cinq défenseurs mis en place par Jorge Sampaoli. Son apport offensif, et sa qualité de centre sont un vrai un plus, il a délivré quatre passes décisives, et marqué deux buts, depuis qu’il porte le maillot marseillais. Alors que l’Espagnol souhaiterait rester dans le sud de la France, il se pourrait que l’arrivée probable d’un joueur à la Fiorentina favoriser son envie.

Celik à la Fio, voie libre pour Lirola ?

Auteur d’une très belle saison avec le LOSC, couronné d’un titre de champion de France, Zeki Celik serait en contact avec la Fiorentina. D’après les informations de Tutto Mercato Web, le Lillois serait intéressé à l’idée de rejoindre l’Italie et la ville de Florence. De quoi l’imaginer comme le futur remplaçant de Pol Lirola, ce qui laisserait entrevoir de l’espoir du côté des dirigeants de l’Olympique de Marseille ?

📢🟣 Per Zeki Celik del #LOSC c’è la fila in Serie A. Il giocatore ha aperto alla possibilità di un trasferimento in Italia. Per il turco c’è un contatto con la #Fiorentina. Questo potrebbe riaprire con forza l’addio di Lirola destinazione #OM.@TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) June 14, 2021

Au micro de Sky Sports lors de la finale de l’Europa League où s’est rendu Pablo Longoria, il a été questionné sur l’avenir de Pol Lirola. Le président et directeur sportif espagnol affirme qu’il souhaite le conserver mais qu’il doit discuter pour faire baisser le prix.

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)