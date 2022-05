Mercato OM : Une bonne nouvelle vient de tomber pour Fofana?

L’Olympique de Marseille aurait coché les noms de Clauss et FOfana, les deux Lensois. Une bonne nouvelle est tombée dans ce dossier pour Longoria !

Pour la saison prochaine, Pablo Longoria aurait coché les noms de deux joueurs du RC Lens : Jonathan Clauss et Seko Fofana. Pour le milieu de terrain, le président marseillais devait faire face à la concurrence de plusieurs clubs étrangers.

Pas de contact avec Séville?

De nombreux médias espagnols affirmaient d’ailleurs que l’international ivoirien est pisté par le FC Séville. Le club andalou aurait pris contact avec le milieu du RC Lens, pouvant donc passer devant l’Olympique de Marseille qui serait fortement intéressé par le fait de récupérer le joueur.

Selon les informations de Gonzalo Tortosa, journaliste pour l’émission de télé espagnole El Chiringuito TV, il n’y aura aucun contact entre le FC Séville et Seko Fofana. Un soulagement pour les supporters marseillais qui espèrent vraiment voir l’Ivoirien signer à l’OM tant il a été impressionnant sous le maillot du RC Lens.

🔴 Sobre Seko Fofana y el #SevillaFC: No hay contactos ni ninguna oferta actualmente. pic.twitter.com/2E97Z0Qi6x — Gonzalo Tortosa.© (@GonzaloTortosa) May 27, 2022

Fofana, un profil 100% compatible à l’OM?

« Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants » Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs, en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »