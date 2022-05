Mercato OM: La Juventus toujours sur Arek Milik ?

Déjà très intéressée par le profil d’Arek Milik lors des mercatos précédents, la Juventus serait de nouveau attirée par l’idée de faire revenir le numéro 9 olympien en Serie A la saison prochaine.

Auteur d’une saison mitigée, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le buteur polonais a rencontré de nombreux problèmes avec Jorge Sampaoli tout au long de l’année. Ce dernier considère que l’ancien napolitain ne correspond pas au style de numéro 9 dont il a besoin pour pouvoir produire le jeu qu’il souhaite. Bien qu’Arek Milik veuille plutôt rester à Marseille et y disputer la Ligue des Champions, il pourrait quitter le club s’il n’est pas assuré d’avoir un certain temps de jeu à la hauteur de ses attentes.

La Juve toujours sous le charme de Milik ?

Selon les informations du média italien Tuttosport, la Juventus aurait fait d’Arek Milik sa priorité pour remplacer Alvaro Morata à la pointe de l’attaque de la Vieille Dame. Le buteur polonais n’a jamais caché son envie d’évoluer pour les plus grands clubs européens et pourrait donc être tenté par le challenge turinois et un retour en Serie A un an et demi après son départ de Naples.

Longoria n’a pas encore pris de décision pour Milik

D’autant plus si Jorge Sampaoli reste entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ! Le coach argentin saura-t-il utiliser l’ancien joueur du Napoli et préférait le voir quitter le navire afin de faire venir un joueur plus susceptible de rentrer dans son plan de jeu?

Pour le moment, aucune réponse dans ce dossier qui sera à surveiller durant tout l’été. Pablo Longoria a répondu aux questions de RMC à ce sujet dans Rothen s’enflamme diffusé mercredi soir. Le président de l’Olympique de Marseille a expliqué qu’il souhaitait donner de la continuité à ce groupe.

« C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible » Pablo Longoria – Source : RMC 25/05/22)