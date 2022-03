Mercato OM : Une cible de Longoria a pris une grande décision concernant son avenir?

Pisté par Pablo Longoria et d’autres clubs européens, le jeune ailier Kerem Aktürkoğlu souhaiterait quitter Galatasaray. Une bonne nouvelle pour l’OM?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Kerem Aktürkoğlu lors des derniers mercato afin de renforcer son attaque. Pablo Longoria apprécierait le profil du jeune joueur qu’il a affronté en Europa League en début de saison.

Kerem Aktürkoglu a réclamé un départ à son président !

Avec la perspective de ne pas jouer une compétition européenne la saison prochaine avec le club truc (Actuellement 12e de Süper Lig), Kerem Aktürkoğlu songerait à quitter Galatasaray pour une nouvelle aventure. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria?

Selon le média Aksam, l’ailier aurait rencontré son président et lui aurait signifié sa volonté de quitter le club à l’issue de la saison. Avec un contrat allant jusqu’en 2026, Galatasaray pourrait réclamer quelques millions d’euros. Sa valeur transfermarkt n’excède pas les 11M€.

Kerem Aktürkoğlu, un jeune turc prometteur

En Août dernier, FCM a demandé à Bertan Öner quelques informations sur Galatasaray. Au début de la saison, il définissait déjà Kerem Aktürkoglu comme un jeune ailier prometteur.

« Nous avons une équipe complètement renouvelée par rapport à la saison dernière parce qu’à cause du fairplay financier la plupart de nos joueurs étaient en prêt. Cette année, on a eu un nouveau président qui a été élu et la disparition du fairplay financier, ça nous a permis de miser sur des joueurs qui pouvaient nous rapporter de l’argent à la vente. Donc il va falloir que cette équipe, totalement remaniée, apprenne à jouer ensemble. Comme on est une équipe nouvelle, on n’a pas encore pu voir quel serait l’équipe type. Mais, moi si j’avais un onze type à donner avec ce que je pense de l’équipe : On a Muslera, notre gardien depuis plusieurs années, Sacha Boey à droite, Luyindama et Nelsson en défense central et Patrick Van Aanholt à gauche. En milieu, il devrait y avoir principalement Taylan Antalyali, Feghouli que vous connaissez et Cicâldau. Tout ça en milieu plutôt central. Ensuite, on a un jeune joueur prometteur turc, Kerem Aktürkoglu, sur l’aile, Morutan qui peut jouer sur les ailes aussi. Et, en attaque, il y a Mostafa Mohamed, moi c’est ma préférence mais pour le moment l’entraîneur préfère mettre Mbaye Diagne. Donc vous l’aurez compris Falcao n’est plus dans nos petits papiers (il a été libéré et devrait signer en Liga), après on verra comment sa situation évolue dans les prochains jours. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)