Les résultats de l’OM sont médiocres depuis 3 semaines. Mais ce n’est pas tout car le jeu a aussi perdu de sa superbe et avec l’enchainement des matches l’OM protagoniste a laissé la place à une équipe attentiste…

Après le triste match nul 1-1 concédé face à Troyes, Walid Acherchour a fait le point sur l’état de l’OM de Sampaoli via son compte Twitter. Il pointe du doigt les choix du coach argentin mais aussi le niveau des joueurs suite à l’enchainement des matches de Ligue 1 et de Conference League…

« Sampaoli est bien évidemment responsable des choix mais cet effectif n’est vraiment pas simple à gérer. Entre ses goûts football, la pression des résultats, la pression du contenu vu son étiquette, les arrivées en janvier, les tauliers qui sont moins bon. Il s’est embourbé. Et je répète, la bascule, c’est l’enchaînement Lyon/Angers dans cet emmêlage de pinceaux de Sampaoli. Le match de Lyon n’est pas si catastrophique que ça et le match contre Angers n’était pas si extraordinaire qu’on a voulu le faire croire et depuis il a le club entre deux chaises. Mais il ne faudra pas omettre le fait que le football de mouvements ou d’intensité qu’il veut proposer est impossible avec les joueurs qu’il a à sa disposition et encore plus avec l’enchaînement des matchs donc il est devenu une équipe de contrôle caricaturale, ennuyante et neutre ». Walid Acherchour – Source: Twitter (27/02/2022)

