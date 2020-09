Mercato OM : Une drôle de rumeur venue de Turquie…

En quête d’un avant-centre, l’OM se serait mis sur la piste de l’attaquant Serbe du Besiktas Istanbul Adem Ljajic.

Agé de 28 ans, Adem Ljajic évolue à Besiktas depuis 2019, après plusieurs années en Italie. Adem Ljajic est un joueur polyvalent, capable de jouer en attaque, sur les ailes, et aussi en position de milieu offensif. Le joueur serbe est actuellement dans une position délicate à Besiktas, et l’OM pourrait en profiter.

UN BON COUP À 5 MILLIONS D’EUROS ?

En effet, selon le media turc Aksam Sport, le Besiktas souhaiterait se débarrasser de Ljajic en raison de son gros salaire (près de 3 millions par an). Le club Stambouliote attend 5 million d’euros pour libérer son attaquant, encore sous contrat jusqu’en 2022. L’OM n’a pas encore formulé d’offre, mais tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Surtout maintenant qu’on sait que le club peut payer cette somme ! Néanmoins cette information venue de Turquie est à prendre avec des pincettes. Ljajic n’est pas un pur avant-centre, ni un grand buteur (14 buts en 51 matchs avec Besiktas) et ne colle pas trop au profil recherché par André Villas-Boas. De plus, l’attaquant serbe dispose d’un salaire très élevé, contrairement aux moyens de l’OM…