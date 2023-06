Mercato OM: Une écurie italienne prête a offrir 10M pour Milik ?

Prêté a la Juventus la saison dernière, Milik ne devrait pas être conservé par la vielle dame. Un autre club italien serait chaud sur le Polonais…

La Juventus a décidé de ne pas lever l’option d’achat d‘Arkadiusz Milik, pour l’OM, il y a désormais deux solutions, le conserver ou lui trouver un nouveau club. Mais, selon La Repubblica, la Lazio souhaite s’attacher les service de Milik et une offre de 10 millions d’euros devrait arriver sur le bureau des dirigeants marseillais la semaine prochaine. Maurizio Sarri apprécie le profil du Polonais, et l’OM verrait d’un bon oeil un départ de l’ancien napolitain.

Pour l’ancien défenseur central de l’OM, Stéphane Sparagna, le retour de Milik est une bonne opportunité pour l’OM : « Il a été prêté à la Juve, il n’a pas été prêté n’importe où, il a performé à la Juve. Il revient en ayant accumulé du temps de jeu, c’est limite bénéfique pour l’OM qu’il ne soit pas conservé ».

« Ce serait tout bénef pour l’OM ! »

Stéphane Sparagna dans débat foot marseille hier #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/pS3UpPYO5v — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 9, 2023

Une association Milik-Sánchez ?

En cas de prolongation d’Alexis Sánchez, l’hypothèse de voir le Polonais et le Chilien jouer ensemble dans une attaque à deux pointes, séduit Sparagna : » Si tu conserves Sánchez, t’as deux attaquants avec deux profils différents. Tu peux faire les jouer les deux, t’as un pivot (Milik) et t’as un Sánchez qui est mobile et qui peut prendre la profondeur. Pour une fois que t’as la chance d’avoir deux attaquants de classe mondiale, il ne faudrait pas la gâcher ».