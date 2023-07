Mercato OM : Une énorme bataille entre deux géants de PL pour une piste de Longoria !

Pablo Longoria est à la recherche d’un attaquant pour renforcer l’effectif de Marcelino ! Le nom de Mehdi Taremi a été cité par les médias portugais ces dernières semaines pour l’OM mais cette piste semble s’éteindre peu à peu !

Meilleur buteur du championnat portugais avec le FC Porto, Mehdi Taremi aurait fait partie des pistes de l’Olympique de Marseille pour se renforcer offensivement. Sans Alexis Sanchez, l’OM n’a plus que Vitinha comme attaquant dans son effectif et va devoir s’activer pour recruter à ce poste ! Seulement, l’Iranien est très convoité en Europe. Ces dernières semaines, son nom a plus été associé à des clubs de Premier League.

Dans les médias anglais, on évoque notamment la possibilité que le joueur du FC Porto rejoigne Manchester United, à la recherche d’un attaquant. Seulement, d’après The Evening Standard, Arsenal est bien rentré dans la course pour récupérer le buteur ! La somme de 17M€ est évoquée pour s’attacher les services du numéro 9 ! Une grosse concurrence dans ce dossier qui laisse entendre que ça ne sera pas facile pour l’OM de l’enrôler cet été !

Vitinha aura sa chance avec Marcelino

En attendant, le nouveau coach olympien s’est penché sur les six mois compliqués de la jeune recrues de 23 ans, Vitinha. Marcelino a regardé les matches de l’OM et selon l’Equipe, il a « fait le même constat que beaucoup d’autres : il a des qualités mais n’arrive pas à les exprimer. Un problème de confiance, sans doute, et de style aussi, peut-être, parce que le foot de Tudor était particulier et que Vitinha avait pris le train en route. Marcelino, qui veut des attaquants capables de prendre la profondeur, lui donnera sa chance, dans un 4-4-2 qui semble lui correspondre. Et, cette fois, il faudra la saisir. »

Pablo Longoria a été interrogé sur le recrutement et l’avenir de Vitinha à l’OM. « Vitinha est arrivé un jeudi, Tudor l’a fait jouer le samedi ou le dimanche… Peut-être que c’était nécessaire… » Pour autant, le président reste confiant. « Je reste très confiant. Il a toutes les caractéristiques qu’on recherche chez un attaquant. Il a besoin d’une période d’adaptation. Il est arrivé un jeudi, il a joué le dimanche. Puis il est entré dans la rotation. Peut-être que c’était nécessaire. Un attaquant vit toujours de sa confiance. »