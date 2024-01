Mercato OM : « Une gestion qui a été catastrophique lors des six premiers mois »

Marseille a été éliminé hier en 16es de finale de Coupe de France face à Rennes, aux tirs au but (8-7). Une troisième désillusion en 1 an à la suite d’une séance de penalty pour les marseillais, après Annecy en Quarts de finale de Coupe de France et le Panathinaïkos en barrage de Ligue des Champions.

Dans l’After Foot sur RMC, le chroniqueur Walid Acherchour dénonce la gestion du club depuis 6 mois et non la prestation des olympiens. « Ce n’est pas ce soir qu’il faut critiquer l’OM, c’est tout simplement le résultat d’une gestion qui a été catastrophique lors des six premiers mois ».

“Le regret, c’est de se faire éliminer. On fait un match cohérent dans l’ensemble, avec de l’envie. Mais on prend encore un but sur coup franc, il va falloir remédier à ça et être plus concentré », regrette amèrement Jordan Veretout. « Les tirs au but? On n’en veut à personne, c’est le football. Il faut vite se remettre la tête à l’endroit parce qu’on est aussi à la traîne en championnat et il faudra gagner samedi contre Monaco. On voulait aller le plus loin possible pour nos supporters mais on se fait sortir.”

Comme un goût de déjà vu pour l’OM

Tous les marseillais se souviennent du 1er mars dernier, jour d’élimination en Quarts de finale de Coupe de France, face à Annecy. Et comme contre Rennes hier, l’OM avait été éliminé au bout d’une autre séance de tirs au but irrespirable (7-6).

C’est à l’Orange Vélodrome ce samedi 27 janvier que les marseillais devront impérativement se relancer en championnat, face à Monaco, concurrent direct pour les places européennes. L’OM devra faire sans les 7 absents partis à la CAN, ainsi que Rongier toujours blessé. Ajouté à cette liste Murillo et Nadir, sortis sur blessure hier soir, qui sont eux aussi très incertains pour samedi.