Mercato OM : Une grande décision prise ?

La saison de l’OM est raté quoi qu’il se passe en Ligue en Europa. Après deux changements d’entraineurs, les joueurs sont pointés du doigt, ils ne répondent pas aux attentes de la direction et un gros ménage pourrait intervenir…

Sur la chaine l’Equipe, le journaliste Bertrand Latour sa livré ses informations sur l’état de l’OM et ce qui attend le groupe cet été. « L’heure est à la colère au sein du club. L’OM a eu trois occasions de recoller et de sauver sa saison. Mais les trois ont été ratées. On fustige le manque de caractère et de leaders. Gasset tire le même constat que Gattuso, il n’y a pas d’âme. (…) Gasset a haussé le ton et a été critique envers son équipe. (…) En interne, hormis Balerdi, Veretout et Aubameyang, plus Meïté quand il était disponible, personne ne donne satisfaction. Cela entraine des réflexions pour l’été prochain pour recruter des joueurs avec du caractère. On ne rêve pas mieux que la 6ᵉ place ».

« En interne, on ne rêve pas mieux que la 6ᵉ place » C'est LA nouvelle rubrique de l'#EDC : Coulisses de @LatourBertrand. Notre journaliste nous livre ses informations exclusives à propos de l'Olympique de Marseille qui traverse une nouvelle zone de turbulence. #EDC #OM pic.twitter.com/he3QpUVaCb — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 8, 2024

Sur les ondes de RMC, l’ancien joueur de l’O.M., Eric Di Meco évoque un recrutement raté sur les deux derniers mercato pour expliquer l’échec du club marseillais.

« Il y a trop d’écart entre les deux équipes sur la qualité du jeu entre Lille et l’OM. Le recrutement estival et hivernal ont été ratés, les choix qui ont été faits sur l’effectif ne sont pas équilibrés, tu as éliminé des joueurs importants pour le vestiaire. A un moment donné tu le payes. Mandanda, Payet, Guendouzi,… Tu t’es coupé de tout ce qui faisait l’ADN de ton club. Même Sanchez ! Il n’était pas là depuis longtemps mais quand tu réussis des coups, il faut les garder, car si tu te débarrasses même des coups réussis… Et là cette année tu t’es malheureusement trompés sur sur une grande majorité de l’effectif. Et puis en plus il n’y a pas d’équilibre dans cet effectif là. (…) Il faut donner une médaille au public qui remplit le stade à chaque match parce que cette année il n’y a rien, » a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.