Mercato OM : Une grosse offre à venir pour Kamara en provenance d’un TOP club anglais?

Décidément, Boubacar Kamara attise les convoitises avant le mercato estival 2020. Le jeune joueur de l’Olympique de Marseille serait sur les tablettes de Manchester City.

Joueur important de l’effectif d’André Villas-Boas, Boubacar Kamara ne cesse de progresser sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Cette saison encore, le minot a pris une toute nouvelle ampleur en s’imposant au milieu de terrain.

Ses récentes prestations ne sont pas passé inaperçues, notamment en Angleterre et en Italie. Ce dimanche, c’est Express Sport qui affirme que Manchester City serait prêt à formuler une offre pour Boubacar Kamara.

Le capitaine des Espoirs de l’Equipe de France devrait faire l’objet d’une offre de 28 millions de livre soit près de 30 millions d’euros. Une somme importante qui pourrait faire réfléchir les dirigeants de l’Olympique de Marseille…

Le club anglais souhaiterait renforcer son milieu de terrain d’un point de vue défensif et aurait récemment observé ses performances à ce poste. Récemment, c’est Duje Caleta-Car qui a également été cité parmi les joueurs pistés par Manchester City et United.

