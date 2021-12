Mercato OM : Une nouvelle chance pour Nemanja Radonjic?

Prêté par l’Olympique de Marseille à Benfica, Nemanja Radonjic n’a pas vraiment sa place dans le club portugais. Un nouveau coach pourrait débarquer et changer la donne !

Arrivé à l’Olympique de Marseille sous l’ère Eyraud – Rudi Garcia – Zubizarreta, Nemanja Radonjic n’a pas convaincu le nouvel organigramme marseillais. Jorge Sampaoli l’a quelque peu utilisé pendant les matchs amicaux mais ne semblait pas emballé à l’idée de le conserver dans son effectif.

L’ailier gauche a donc filé en prêt vers Benfica après son retour de Bundesliga où il évoluait au Hertha Berlin avec un certain Mattéo Guendouzi. L’international serbe ne réussit pas à s’imposer dans le club portugais… Il ne joue que très peu avec les Aigles : 260 minutes depuis le début de la saison.

Le coach, Jorge Jesus est très critiqué depuis quelques semaines. L’entraîneur pourrait être bientôt remplacé. La légende du football portugais, Rui Costa est devenu le président du club en octobre dernier et chercherait déjà un remplaçant à son coach.

Pirlo coach de Benfica, une nouvelle chance pour Radonjic?

Selon Calciomercato, le nom d’Andrea Pirlo revient avec insistance. L’ancien coéquipier de Rui Costa à l’AC Milan reste sur un bilan mitigé à la Juventus. Le coach italien a quitté le club en mai dernier et ne coache plus depuis. Il pourrait se relancer au Portugal et donner une seconde chance à Nemanja Radonjic. Un nouveau départ pour le Serbe?

D’autres coachs sont également cités par le média italien afin de prendre la succession de Jorge Jesus, en mauvaise posture. Paulo Fonseca ou encore Nuno Espirito Santo qui a déjà entraîné Benfica lors de la saison 2016 2017 seraient des profils intéressants pour Rui Costa.

La balle perdue pour Radonjic…

Sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit continue de vouloir caser Youcef Belaïli à l’Olympique de Marseille… Il critique les choix des Marseillais sur les dernières années avec des joueurs au « rendement incertain » en citant notamment Radonjic.

« L’OM ça prend des Radonjic à 12 M€, Strootman à 25 M€, Luis Henrique à 8 M€, Gerson 25 M€ … Des joueurs au rendement incertain. En revanche, Belaili, libre, c’est plutôt non ! Faut le renommer Belailinho ou Van Belaili… » Nabil Djellit – Source : Twitter (22/12/21)