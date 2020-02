Mercato OM: Une nouvelle offre pour cette promesse du centre de formation ?

Arrivé à l’OM en 2017, Niels Nkounkou (19 ans) n’a pas encore joué de match officiel avec les pros. En fin de contrat stagiaire à l’issue de la saison, on ne sait pas de quoi est fait l’avenir du joueur…

Le latéral gauche marseillais n’a toujours pas signé de contrat professionnel avec son club formateur. Doté d’un fort potentiel, il doit encore progresser sur l’aspect de la concentration. Selon La Provence, le joueur aurait des offres de clubs étrangers mais aussi de clubs français. Néanmoins, le jeune olympien privilégierait l’Olympique de Marseille qui lui a proposé un contrat pro la saison dernière refusé par ce dernier. Pour son agent Yvan Le Mée, le club marseillais ne fait pas confiance aux jeunes…

Ce joueur a du potentiel– Yvan Le Mée

« Ils lui ont proposé un contrat professionnel. Pour l’instant on a rien signé, on attend de voir ce qu’il va se passer. Mais j’entends dans les clubs européens que l’OM cherche un latéral gauche en prêt. Donc je suis un peu inquiet pour mon joueur et surpris parce que je pense que c’est le moment de faire confiance aux jeunes qui ont de la qualité. Dieu sait qu’il n’y en a pas beaucoup mais lui, il l’a. Ce que vient de faire Lyon avec Mendy, de l’acheter 5M€ et de le revendre 50M€ deux saisons après, c’est ce que devrait faire l’OM. Ce joueur a le potentiel donc il faut essayer… » Yvan Le Mée, agent de Niels Nkounkou – Source : RMC Sport