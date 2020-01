Mercato OM : Une nouvelle opportunité pour Germain en Ligue 1 ?

Valère Germain va-t-il quitter l’OM cet hiver ? L’attaquant ne semble pas ouvert à cette possibilité, pour autant un nouveau prétendant en Ligue 1 penserait à l’ancien attaquant de l’AS Monaco…

Après la qualification en Coupe de France face à Trélissac, Valère Germain avait fait le point sur les rumeurs de départ lors du mercato hivernal : « Non je ne sais pas qui sort ce genre d’informations, en tous cas moi j’en ai jamais entendu parler. Le coach et le staff me font confiance, maintenant je suis là, et bien là. »

Alors qu’un interêt de Nice avait été évoqué, c’est surtout le FC Nantes qui semblait chaud sur le dossier. Finalement, les Canaris ont opté pour le buteur belge Renaud Emond. Un autre club de Ligue 1 serait intéressé…

Rennes pense à Germain ?

En effet, selon la Provence, le Stade Rennais penserait de nouveau à Valère Germain. Cette option avait déjà été au cœur d’une rumeur lors de l’hiver 2018. Pour autant, André Villas-Boas ne serait pas décidé à lâcher la doublure de Pipa Benedetto qui peut aussi dépanner colle ailier. Le coach préfère garder son groupe inchangé et miser sur un retour de Thauvin. De plus, le quotidien régional rajouter que la rumeur menant à l’attaquant colombien d’Amiens Stiven Mendoza n’aurait aucune véracité…