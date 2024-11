Mercato OM : Une nouvelle piste au poste de latéral droit !

L’Olympique de Marseille rencontre des difficultés sur les postes de latéraux cette saison. Ni Murillo, ni Lirola ne se sont vraiment imposés, un recrutement à ce poste pourrait intervenir cet hiver. Un international nigérian serait pisté…

En effet, les performances des défenseurs latéraux, tant à gauche qu’à droite, ne sont pas à la hauteur des attentes. Ulisses Garcia, sur le flanc gauche, peine à s’imposer, tandis que sur le côté droit, Amir Murillo et Pol Lirola ne parviennent pas toujours à convaincre, malgré quelques réalisations, notamment un but inscrit contre Lyon (3-2). De plus, Quentin Merlin, régulièrement blessé, n’a disputé que quatre matchs cette saison, dont la récente victoire à Nantes (2-1).

Face à ces difficultés, l’OM chercherait à renforcer son effectif en recrutant un nouveau latéral. Selon les informations rapportées par la presse turque et relayées par But !, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Bright Osayi-Samuel, latéral droit nigérian évoluant actuellement à Fenerbahçe. Le joueur de 26 ans a connu des pépins physiques cette saison, disputant seulement neuf matchs sous la direction de José Mourinho. Lors de cette période, il a délivré une passe décisive. Son contrat avec Fenerbahçe arrive à son terme en juin 2025, ce qui pourrait permettre à l’OM de le recruter à un prix plus abordable en janvier. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée à 8 millions d’euros.

L’OM vise Bright Osayi-Samuel (libre en juin prochain)

Il est également à noter que le RC Lens suit de près la situation de Bright Osayi-Samuel, l’international nigérian ayant déjà accumulé 18 sélections avec son équipe nationale. Le recrutement d’un joueur polyvalent qui peut jouer également au poste de milieu de terrain pourrait donc être une solution intéressante pour Marseille afin de renforcer son secteur défensif sur les côtés.

Bright Osayi-Samuel, actuel défenseur de Fenerbahçe, possède un parcours intéressant en Angleterre avant de rejoindre la Turquie. Formé à l’académie de Blackpool, le latéral droit nigérian a fait ses débuts professionnels en Championship, avant de se faire remarquer par QPR (Queens Park Rangers), où il a continué à progresser et à attirer l’attention des clubs européens. Son expérience en Angleterre, tant à Blackpool qu’à QPR, lui a permis de développer une grande polyvalence et une solide expérience sur le côté droit. Aujourd’hui, avec ses performances à Fenerbahçe et ses 18 sélections avec le Nigeria, Osayi-Samuel suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille.