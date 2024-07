Mercato OM : Une nouvelle piste pour remplacer Pau Lopez ?

Les dirigeants de l’OM s’activent pour trouver un nouveau gardien pour remplacer Pau Lopez qui devrait repartir en Italie. Alors que le nom d’Illan Meslier est évoqué, une nouvelle piste est évoqué par la Provence.

En effet selon le quotidien local, « un autre anime également les débats sur les hauteurs de La Commanderie. Il s’agit de l’international espoir danois Filip Jorgensen (22 ans). Le dernier rempart de Villarreal, qui partage les mêmes représentants que Pau Lopez et suscite l’intérêt de plusieurs écuries prestigieuses outre-Manche, vient pourtant de prolonger son contrat jusqu’en juin 2029 en faveur du « Sous-marin jaune ». Si la clause de part est fixée à 45 millions d’euros, ce dernier pourrait être transféré pour une somme bien inférieure. Une nouvelle piste pour l’OM…



Pau Lopez pourrait quitter l’OM cet été. Plusieurs clubs italiens sont intéressés par son profil même si le salaire actuel du portier espagnol est un obstacle. Cependant, les dirigeants ont activité des pistes et le nom qui revient avec insistance est celui d’Illan Meslier qui évolue à Leeds en deuxième division anglaise. RMC précise qu’Illan Meslier « ne serait pas contre poser ses valises dans le sud de la France et retrouver une terre déjà foulée par l’un de ses anciens entraineurs, Marcelo Bielsa. » Meslier est un grand gardien en taille avec un bon jeu au pied, donc De Zerbi compatible.

Ces derniers jours, un départ de Paul Lopez semble se profiler. Le Genoa fait notamment partie des clubs intéressés par le portier olympien. Les dirigeants marseillais travaillent déjà sur son successeur. Selon les informations de Footmercato, l’OM vise le jeune portier de Leeds, Ilan Meslier (24 ans). Le gardien français évolue depuis un an en Championship et a échoué de peu à remonter en Premier League lors des playoffs face à Southampton.

Sous contrat avec Leeds jusqu’en 2026, il pourrait ainsi disposer d’un bon de sortie après cinq saisons passées en Angleterre. À savoir à quel prix les dirigeants anglais seront disposés à le laisser filer.

Ce jeudi, Fabrizio Romano a par ailleurs révélé que Monza veut aussi recruter Pau Lopez, mais c’est Côme qui semble le club le plus insistant ! « Côme fait pression pour recruter Pau López comme nouveau gardien de but alors que les pourparlers avancent du côté joueur/club. Monza a également demandé le gardien de l’OM mais Côme mène également la course avec le manager espagnol Cesc Fabregas. »

