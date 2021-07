Mercato OM : Une offre allemande pour Radonjić ?

Prêté au Hertha Berlin en seconde partie de saison l’année dernière, Nemanja Radonjić ne devrait pas poursuivre l’aventure du côté de Marseille cet été. Pablo Longoria chercherait à s’en séparer et une offre serait arrivée sur sa table.

Arrivé à Marseille en provenance de Belgrade en 2018, Nemanja Radonjić n’a jamais réellement su s’imposer sous les couleurs olympiennes. En manque de temps de jeu sous l’ère Villas-Boas, l’attaquant serbe a connu un prêt avec option d’achat au Hertha Berlin en seconde partie de saison l’année dernière. Six mois suffisant pour convaincre le club berlinois de vouloir le conserver. Avec Duje Ćaleta-Car et Boubacar Kamara, le serbe fait partie des joueurs susceptible de partir cet été. Les venues de Cengiz Ünder et de Konrad de la Fuente n’arrangent rien pour l’ancien joueur de Belgrade, qui n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli.

Cependant, l’option d’achat de Nemanja Radonjić avait été fixée à 12M€ et le Hertha Berlin juge chercherait à négocier avec l’OM afin de trouver un compromis. Il y a quelques semaines, Bild révélait que le club allemand souhaiterait se faire prêter à nouveau le serbe cette saison. Dans le besoin de vendre, l’OM ne serait pas enclin à accepter ce deal. Par ailleurs, le Hertha Berlin ne s’est plus manifesté pour récupérer Nemanja Radonjić ces dernières semaines.

UNE OFFRE ALLEMANDE POUR RADONJIĆ ?

Mais aujourd’hui, l’Équipe nous apprend dans son édition du jour qu’une offre serait arrivée sur la table des dirigeants olympiens pour Nemanja Radonjić. À en croire les informations du quotidien sportif, elle proviendrait d’un club allemand dont l’identité n’a pas filtré. Aucun montant n’est évoqué. Pourrait-on penser qu’il s’agisse du Hertha Berlin ? Le mystère reste pour l’instant entier. Mais une chose est sûre, l’OM souhaite récupérer des liquidités. Toujours selon l’Équipe, le club phocéen espère vendre son attaquant serbe pour un montant d’au moins 8M€. Reste à savoir si le club en question serait prêt à s’aligner sur cette somme pour le récupérer. Ces derniers temps, on apprenait également que Benfica était intéressé par son profil. Le dossier risque de s’accélérer dans les prochains jours.

J’AIMERAI JOUER POUR LE HERTHA DANS LE FUTUR — RADONJIC

« Bien sûr que j’aimerai jouer pour le Hertha dans le futur. Mon contrat de prêt a expiré mais le Hertha se battra pour une place dans une compétition européenne la saison prochaine, j’en suis sûr. Depuis que je suis au Hertha, le Hertha est la seule chose à laquelle je pense ». Nemanja Radonjic – source : Bild / Dailymercato (25/05/2021)