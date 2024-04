Mercato OM : Une offre de prolongation restée sans réponse?

Après quelques mois à l’OM, Luis Henrique est retourné au Brésil en prêt. Depuis son retour à Marseille cet hiver, il a montré de belles choses, notamment face à Benfica au Vélodrome. Le club voulait qu’il parte cet hiver mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévues.

A son retour à Marseille cet hiver, la tendance semblait claire : Luis Henrique ne devait pas rester à l’OM. Seulement, avec les blessures et son attitude, le Brésilien a convaincu Gattuso de le conserver. Maintenant sous les ordres de Jean-Louis Gasset, l’attaquant est baladé de postes en postes par le coach français et tente de lui rendre de la meilleure des manières.

Henrique n’a pas répondu à la prolongation

La Provence expliquait ce dimanche que l’OM aurait fait une offre de prolongation, restée sans réponse. Cet hiver, il aurait pu quitter le club mais les offres n’atteignaient pas ce qu’espérait la direction marseillaise soit 8 millions d’euros.

A LIRE AUSSI : TFC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Selon @laprovence, l’#OM aurait fait une offre de prolongation à Henrique, restée sans réponse,. — OManiaque (@OManiaque) April 21, 2024

« Le Brésil m’a permis de gagner en temps de jeu et en expérience »

Interrogé en conférence de presse avant le match face à Rennes, Luis Henrique a évoqué son retour à Marseille après un prêt de deux ans à Botafogo. Le Brésilien est « revenu plus fort ».

#Henrique sur son départ au Brésil: « Je l’ai vécu comme une expérience enrichissante. Cela m’a permis de grandir que ce soit au niveau professionnel mais aussi personnellement. Le Brésil m’a permis de gagner en temps de jeu et en expérience. J’espère pouvoir aider l’équipe… pic.twitter.com/vPQgd5Pgee — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 16, 2024

« J’ai vécu mon prêt à Botafogo comme une expérience enrichissante, a affirmé Henrique. Cela m’a permis de grandir que ce soit au niveau professionnel mais aussi personnellement. Le Brésil m’a permis de gagner en temps de jeu et en expérience. J’espère pouvoir aider l’équipe avec cette valeur ajoutée. Je pense que je vais réussir à m’imposer à Marseille. Il va falloir que je donne le maximum. Mon retour au Brésil m’a aidé. Je reviens plus fort, et il va falloir que je montre cela et répondre aux attentes des gens pour devenir titulaire dans cette équipe », a-t-il ajouté.