Mercato OM : Une offre déjà prête pour Jonathan Clauss?

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, l’Olympique de Marseille aurait déjà préparé une offre de prolongation de contrat pour Jonathan Clauss. 3

Cette saison, l’Olympique de Marseille mise énormément sur ses pistons. A droite, Jonathan Clauss et à gauche Nuno Tavares ont eu des moments de hauts et de bas. Pour le Français, la saison a connu un réel basculement lorsqu’il n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde en 2022 au Qatar avec les Bleus.

Depuis, l’ancien joueur du RC Lens n’est plus que l’ombre de lui-même. Moins efficace dans ses appels, ses passes et ses tentatives de centre, Jonathan Clauss aurait cependant les faveurs de la direction marseillaise. En effet, comme l’explique Nicolo Schira dans un tweet ce dimanche, l’Olympique de Marseille aurait l’intention de faire prolonger le contrat de Clauss et de lui offrir une revalorisation salariale afin de le blinder pour cet été.

Il n’a rien à faire à l’OM

Jonatan MacHardy, consultant sur RMC était dans l’After ce vendredi soir… Il n’a pas été tendre avec le piston !« Clauss et Tavares sont deux ailiers. Les pistons seront la clé de ce match. En fonction des blessures, Machado sera peut-être là. L’équipe qui aura remporté la bataille des côtés aura le plus d’ascendant dans le match. J’ai une très grosse inquiétude sur Jonathan Clauss. Je trouve qu’il est extrêmement défaillant en terme de mental et de psychologie. Pour moi, c’est un joueur faible. Faible dans le tête. Il n’a rien à faire à l’OM, a lancé le consultant sur RMC. Il l’a montré depuis janvier. Ce samedi, revenir dans son ancien club, se faire un peu siffler, ça m’inquiète beaucoup. On peut me dire : le dernier match il a fait une passe décisive. Pour moi, ça fait trois mois, il est brouillon et il coûte des points. »