Mercato OM : Une offre pour un international brésilien ?!

Danilo pourrait bien quitter la Juventus cet hiver. Le défenseur central brésilien aurait demandé la résiliation de son contrat dès le mois de janvier. L’OM se serait positionné se ce dossier.

L’Olympique de Marseille va de toute évidence devoir se renforcer en défense lors du mercato hivernal. Selon les informations du journaliste italien Luca Momblano Le défenseur central de la Juventus Danilo aurait demandé une résiliation de son contrat en janvier car il a une offre, importante pour lui, venant du Brésil. Il avait aussi une offre sérieuse de l’Olympique de Marseille !

La situation reste à surveiller de près, alors que le mercato hivernal approche à grands pas.

Danilo, défenseur polyvalent de 32 ans, est un cadre expérimenté de la Juventus depuis son arrivée en 2019 en provenance de Manchester City. International brésilien à 54 reprises, il s’est forgé une solide réputation grâce à sa rigueur défensive, sa capacité à évoluer à plusieurs postes (axe central et latéraux) et son leadership. Passé par des clubs prestigieux comme le Real Madrid et Porto, il cumule un palmarès impressionnant, incluant des titres en Ligue des champions et plusieurs championnats nationaux. Un joueur complet et fiable, à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. Il a disputé 9 matchs de Serie A et 3 matchs de Ligue des champions cette saison avec le Juventus.