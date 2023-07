Mercato OM : Une offre verbale formulée pour un Croate?

L’Olympique de Marseille est en passe de boucler l’arrivée d’Ismaila Sarr en parallèle du dossier Iliman Ndiaye. Selon Abdellah Boulma, le club travaille aussi sur l’arrivée de Luka Ivanusec !

Le mercato de l’Olympique de Marseille est plus que lancé ! Depuis quelques jours, les dossiers s’enchaînent, surtout après l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. La piste menant à Iliman Ndiaye a repris du poil de la bête pendant que le nom d’Ismaila Sarr est sorti ce samedi avant d’être quasiment bouclé par Pablo Longoria et ses équipes.

D’après le journaliste Abdellah Boulma, l’Olympique de Marseille travaille sur d’autres pistes aux postes offensifs, notamment à gauche. Un joueur croate du nom de Luka Ivanusec aurait été sondé avec une offre verbale formulée à son club, le Dinamo Zagreb !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Accord trouvé pour Ismaila Sarr ! Visite médicale déjà prévue?

L’OM a ciblé et formulé une offre verbale pour Luka Ivanusec🇭🇷, milieu de 24 ans du Dinamo Zagreb. #OM — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 23, 2023

Quelle suite pour Payet ?

Ce joueur de 24 ans peut évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque. Numéro 10, ailier gauche voire à droite. Il pourrait venir remplacer Dimitri Payet qui a récemment quitté l’Olympique de Marseille comme annoncé durant une conférence de presse. Absent du stage de pré-saison en Allemagne, le milieu de terrain a annoncé qu’il quitte le club cette saison. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Aux côtés du président Longoria, le numéro 10 est revenu sur la saison dernière avec Tudor, où il a peu joué. Au moment d’annoncer sa décision le Réunionnais n’a pas pu retenir ses larmes. Selon L’Equipe la décision de ne pas le faire participer aux matchs amicaux du club est un choix de Longoria et non pas de Marcelino. Dans un communiqué il déclare : « Pour des raisons personnelles, Payet n’est pas parti en même temps que le reste du groupe. Le joueur restera à Marseille ces prochains jours avec les siens. »

L’histoire entre l’OM et Dimitri Payet, joueur, se termine aujourd’hui. C’est les émotions… 😢pic.twitter.com/JIL7fENEDG — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 21, 2023

C’est un chapitre qui se tourne dans la carrière de Payet, après 326 matchs joués à l’OM entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2023 et 78 buts. S’il aura un rôle à l’OM après la fin de sa carrière, il ne souhaite pas raccrocher les crampons tout de suite. »Ça va être une parenthèse d’un, deux ou trois ans. Le corps décidera », expliqua Payet hier en conférence de presse. L’Equipe avance que plusieurs clubs d’Arabie Saoudite et du Qatar ont approché le joueur en vue d’une arrivée. Mais le joueur de 36 ans ne semble pas intéressé par ces destinations proposant des gros salaires. En Europe, l’Olympiakos ainsi que plusieurs clubs turcs, dont Galatasaray, s’intéressent aussi au milieu de terrain.