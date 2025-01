Mercato OM : Une opération dégraissage cet hiver ?

Alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes hier, le média spécialiste de cette période, Foot Mercato, nous informe que l’OM pourrait faire partir un bon nombre de joueurs durant ce mois de janvier…

En effet, Foot Mercato évoque le lancement d’une véritable opération « dégraissage » du côté de l’OM, une démarche qui concernerait plusieurs éléments de l’effectif cet hiver.

Amine Harit en tête de liste !

Sans surprise, le défenseur congolais Chancel Mbemba figure parmi les joueurs pressentis pour un départ. Après avoir été mis à l’écart par Roberto De Zerbi, un retour dans le groupe professionnel avant le 30 juin semble improbable. Si Mbemba a récemment décliné les avances de deux clubs de Ligue 1 (Rennes et Nantes), son avenir pourrait bien se dessiner du côté du Moyen-Orient, où sa situation ferait de plus en plus écho.

Cependant, la tête d’affiche de ce dégraissage hivernal reste Amine Harit. D’après le média, le départ du milieu offensif marocain semble quasi inévitable cet hiver pour celui qui n’a plus disputé la moindre minute depuis son exclusion face au PSG, le 27 octobre dernier…

Parmi les autres noms évoqués, Pol Lirola et Ulisses Garcia, qui ont grappillé quelques minutes en raison du manque de profondeur de l’effectif depuis août, pourraient être cédés pour libérer de la place à de potentielles recrues.

Le grand dégraissage va débuter à l’OM !https://t.co/lUnfevAi9Z — Foot Mercato (@footmercato) January 1, 2025

Sans surprise, les noms de Ruben Blanco et Bamo Meité apparaissent également sur cette liste. Le premier n’aurait pas encore de prétendant sérieux tandis que pour le second, Medhi Benatia ne sera qu’à l’écoute des offres proposant un prêt avec une option d’achat obligatoire.

À suivre…

a lire aussi : Mercato concurrents OM : Un flop quitte déjà l’OL après 1 an…