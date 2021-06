Mercato OM : Une option d’achat supérieure à 10M€ pour Ünder ?

À la recherche de renforts pour bâtir son effectif, Jorge Sampaoli étudie plusieurs pistes aux côtés de Pablo Longoria. Le technicien argentin souhaiterait rapatrier un attaquant de l’AS Roma.

Alors que Florian Thauvin est parti libre chez les Tigres de Monterrey à l’issue de la saison, l’OM s’active pour lui trouver son remplaçant. Depuis le début du mercato, plusieurs profils sont étudiés. Après des intérêts pour Jérémie Boga ou Nathanaël Mbuku, c’est un autre profil qui est désormais ciblé par les dirigeants.

Alors que l’arrivée de Pau López semble se préciser, l’OM ciblerait un autre joueur de l’AS Roma. À en croire les informations d’Ekrem Konur, Jorge Sampaoli apprécierait le profil de Cengiz Ünder et souhaiterait le rapatrier. L’international turc était prêté à Leicester cette saison et pourrait à nouveau plier bagages cet été. Toujours selon le journaliste turc, le principal intéressé serait même emballé à l’idée d’évoluer à Marseille. José Mourinho devrait prochainement se prononcer sur l’avenir de son joueur. De son côté, le journaliste Fabrizio Romano avance que l’OM et la Roma pourraient trouver un accord autour d’un prêt avec option d’achat de 12M€. (Pour rappel, Ünder avait rejoint la Roma en 2017 en provenance de Basaksehir pour un montant supérieur à 14M€).

Olympique Marseille are progressing in talks with AS Roma to sign Pau López and Cengiz Ünder. Negotiations will continue this week. 🔵 #OM #Roma

Loan with buy option around €15m for López, loan with buy option around €12m for Ünder.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2021