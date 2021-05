OM: Un score « miraculeux » à la mi-temps pour Stéphane Moulin

Malmenés durant toute la première période, les Angevins ont réussi à revenir au score avant de perdre le match dans les arrêts de jeu. Pour Stéphane Moulin, coach du SCO, le score à la mi-temps était « miraculeux ».

L’Olympique de Marseille a proposé hier soir un très bon match sur le plan offensif. Dans un système à quatre défenseurs, différent des rencontres précédentes, les Marseillais ont pu aller de l’avant. Arkadiusz Milik a certes inscrit trois buts mais il aurait pu en mettre plus au vu du nombre de fois où il a été trouvé par ses coéquipiers. Malheureusement, le Polonais est tombé sur un très bon Paul Bernardoni qui a maintenu Angers à flot durant toute la partie, même s’il a craqué à trois reprises.

L’OM AURAIT MéRITé MIEUX à LA PAUSE…

Après le match, en conférence de presse, Stéphane Moulin, coach du SCO Angers, a concédé être chanceux de rentrer au vestiaire avec seulement un but à remonter.

La première période a été complètement ratée. Parce que eux ont été très bons ou parce que nous n’avons pas commencé à l’heure ? En tous cas on a été dépassés et le 0-1 à la pause était un peu miraculeux. On le doit surtout à notre gardien. Pour la deuxième période, je suis très fier. On est revenus, on les a fait douter. On était plus proches de gagner que de perdre à un moment. Mais on perd peut-être au moment où on le mérite le moins. La réaction des garçons aurait mérité un point – Stéphane Moulin – Source: Conférence de presse (16/05/2021)