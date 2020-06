Mercato OM : Une perspective de vente et toujours pas de directeur sportif…

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM n’a toujours pas trouvé son « head of football ». Plusieurs noms ont été évoqués pour prendre en main le poste destiné à gérer le projet sportif de l’OM.

Le nom du successeur d’Andoni Zubizarreta se fait attendre. Le « head of football » que cherche Jacques-Henri Eyraud devrait prendre les rênes du projet sportif du club. Plusieurs noms circuleraient afin de devenir le prochain directeur sportif du club (Pep Segura ex-barcelonais entre autres…)

Un directeur du football Toujours en attente

Marseille n’a toujours pas dénicher son directeur sportif alors que la perspective d’une vente fait son retour. Selon La Provence, la piste Olivier Pickeu se refroidit de plus en plus, La direction du club phocéen a recruté un cabinet de chasseur de tête CAA via la société anglaise Base Soccer Agency. Olivier Pickeu n’aurait toujours pas rencontré la direction de l’OM. Les recherches et les discussions traînent encore, cependant les noms des Espagnols Pep Segura (ex-FC Barcelone) et Pablo Longoria (33 ans, ancien directeur du recrutement de la Juventus et directeur sportif de Valence) font toujours office de favoris pour obtenir le poste. Au vu de la situation les supporters de l’OM pestent encore et attendent avec impatience l’arrivée du fameux directeur sportif afin de lancer le mercato…