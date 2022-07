Mercato OM : Une piste alléchante à gauche s’envole… (pour 30M€)

Luis Sinisterra, qui s’était illustré face à l’OM en Ligue Europa Conférence, était annoncé du côté de Marseille. Mais son avenir pourrait se tracer plutôt en Angleterre où il est très suivi, notamment par Leeds et Everton.

Sauf surprise l’ailier colombien de 23 ans ne signera pas à l’OM. En effet, le journal néerlandais De Telegraaf, annonce un duel entre Leeds et Everton pour s’attacher les services de Sinisterra. Les deux équipes viennent ou vont bientôt perdre leurs ailiers phares, Raphinha pour le premier et Richarlison pour le second et cherchent rapidement à les remplacer.

Sinisterra en PL ?

à lire aussi : Mercato OM : Amine Harit attend (toujours) un signe de Longoria ?

Le joueur aux 23 buts et 14 passes décisives la saison passée toutes compétitions confondues s’éloigne donc de l’OM. Feyenord en demande 25 millions d’euros et se rapproche d’un transfert record (après Dirk Kuyt en 2006 à Liverpool pour 18millions). Selon De Telegraaf toujours, Leeds serait en pole position dans ce dossier mais Everton serait toujours dans la course, ce qui ne serait pas le cas de l’OM. Selon Nicolò Schira une accord aurait même été trouvé avec Leeds pour un montant de 30M€ bonus inclus…

Sinisterra, l’arme offensive de Feyenoord

Avant la double confrontation entre l’OM et Feyenoord, deux consultants de RMC prévenaient déjà que Luis Sinisterra était un joueur qui allait faire mal à la défense marseillaise… Le Colombien pourrait maintenant rejoindre l’effectif de Sampaoli lors de ce mercato estival 2022 !