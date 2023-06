Mercato OM : Une piste alléchante passe sous le nez de Longoria !

Libre de tout contrat avec le Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro semblait être une belle opportunité de marché. Malheureusement le Portugais a choisi un autre club !

Pablo Longoria va devoir se renforcer à plusieurs postes et notamment sur les côtés. Même s’il attend qu’un nouvel entraîneur débarque à l’OM pour enclencher son mercato, le président espagnol avait coché quelques noms dont celui de Raphaël Guerreiro comme l’expliquait plusieurs médias ces dernières semaines.

L’international portugais était une belle opportunité de marché. Avec son expérience européenne et en Bundesliga, il faisait partie des joueurs libres à la fin de la saison. Sans trouver d’accord avec le Borussia Dortmund, il avait la possibilité de s’engager dans un nouveau club lors de ce mercato d’été.

La Provence détaillait en ce début de semaine que Pablo Longoria passait son tour sur cette occasion, notamment pour des questions de profil. Le Bayern Munich a été plus vif et a raflé la mise comme l’annonce Fabrizio Romano ce mercredi. Il devrait passer sa visite médicale très prochainement.

Raphäel Guerreiro will travel to Munich next week but documents have already been checked by his agents. Deal will be valid until 2026. 🔴✅ #FCBayern

Medical tests booked, as revealed today. No Atlético Madrid move, Guerreiro will play for Bayern.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/XJhD1CFDnM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023