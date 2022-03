Mercato OM : Une piste de Longoria a une porte de sortie !

Suivi par l’Olympique de Marseille depuis le mercato hivernal, Gerard Deulofeu aurait une porte de sortie de la part de l’Udinese !

Cet hiver, l’Olympique de Marseille s’est positionné sur plusieurs joueurs et notamment dans l’aspect offensif. Cédric Bakambu a rejoint le club librement après son aventure en Chine mais n’a pas encore réussi à s’imposer pleinement avec Sampaoli. Utilisé à gauche et peu dans l’axe, il a marqué 3 buts en 11 matchs joués toutes compétitions confondues.

Cet été, certains éléments pourraient quitter l’OM comme Dieng qui a une belle cote en Angleterre ou Milik, toujours suivi en Serie A. Pour renforcer l’attaque marseillaise, Longoria avait coché le nom de Gerard Deulofeu selon Mundo Deportivo.

Nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu (Pierpaolo Marino)

Pierpaolo Marino, directeur technique de l’Udinese s’était exprimé au micro du club italien sur l’avenir de l’ailier espagnol. Il affirmait il y a quelques semaines qu’il ne souhaitait pas laisser filer l’ancien joueur du FC Barcelone.

« Nous avons lu des choses sur Deulofeu… Parfois les journalistes sont tellement rapides qu’ils vont même plus vite que nous. Nous n’avons jamais eu de contacts avec des représentants de l’OM et nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu. » Pierpaolo Marino – Source : Udinese TV

Un accord trouvé entre Deulofeu et l’Udinese?

Mais cette semaine, Il Messaggero Veneto nous informe que Deulofeu a bien une porte de sortie ! L’attaquant aurait trouvé un accord avec la direction italienne afin de partir cet été. L’Udinese évaluerait son transfert à 20M€. Une somme conséquente, surtout qu’il y a de la concurrence dans ce dossier. Séville, West Ham ou encore le Bétis restent attentifs à sa situation.

Je ne peux pas nier que j’aimerais aussi rejouer dans un grand club — Deulofeu