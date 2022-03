Mercato OM : Une piste de Longoria finalement intéressé par un autre club?

Pisté par Pablo Longoria lors du mercato hivernal, le latéral gauche Sergio Gomez s’est exprimé sur son avenir. Actuellement joueur d’Anderlecht, il ne dirait pas non à un retour au Barça !

L’Olympique de Marseille se serait positionné cet hiver sur le latéral gauche Sergio Gomez qui évolue à Anderlecht. Formé au FC Barcelone, l’Espagnol brille avec le club belge et a été questionné sur la radio Cadena Ser concernant son avenir… Le défenseur âgé de 21 ans ne dirait pas non à un retour en Catalogne !

Ça serait pas mal de retourner dans ce qui a été ma maison pendant huit ans — Sergio Gomez

« On ne sait jamais comment l’avenir va se dérouler, mais ce ne serait pas mal de retourner dans ce qui a été ma maison pendant huit ans. Ils m’ont beaucoup aidé en tant que joueur et en tant que personne. Je leur en suis très reconnaissant » Sergio Gomez – Source : Cadena Ser

Sergio Gomez ? très intelligent, appliqué, mais pas le plus rapide

Alors que Jorge Sampaoli joue sans latéral gauche, Jordan Amavi peut en témoigner, l’OM serait très intéressé par Sergio Gomez. Ce jeune latéral gauche de 21 ans est une des révélations du championnat belge avec Anderlecht. Ce dernier a été transféré l’été dernier en provenance de Dortmund et dispose d’un contrat avec le club belge jusqu’en 2025. Florian Holsbeek, journaliste belge indépendant qui officie pour le site walfoot.be, nous décrit le profil du joueur et son arrivée à Anderlecht.

« Ce que l’on pense de Sergio Gomez en Belgique, c’est que c’est un joueur très appliqué. Il est très intelligent, il a une énorme capacité à prendre la bonne décision dans les zones de finition. On sent quand même qu’il a été formé à la Masia, même s’il n’y a fait que 3 saisons après avoir fait ses classes à l’Espanyol. Il a ensuite rejoint Dortmund car c’était un peu bouché pour lui, tout simplement car ses qualités physiques n’entraient pas dans le moule du FC Barcelone. Pour jouer au poste d’ailier, il ne sait pas dribbler rapidement, il n’est pas assez rapide. Comme latéral, il ne va pas non plus assez vite pour le Barça, mais c’est bon pour Anderlecht où il joue en 5. Il n’a pas la vitesse d’un Jordi Alba ou d’un Firpo avec qui il était en concurrence à l’époque. C’est ce qui l’a desservi. » Florian Holsbeek – source : Footballclubdemarseille (09/12/2021)