Mercato OM : « Amavi , c’est une erreur ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille avec les anciens joueurs de l’OM Joel Cantona, Jean Charles de Bono et les journalistes de Football Club de Marseille Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane. On évoque le cas Jordan Amavi, prolongé cet été et poussé vers la sortie cet hiver.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a évoqué le cas Jordan Amavi la semaine dernière en conférence de presse. Il a été très franc en expliquant que le latéral gauche olympien pourrait profiter du mercato pour tenter de se relancer sachant que son temps de jeu à l’OM est vraiment très faible.

Jean Charles de Bono et Joël Cantona ont donné leur sentiment sur la gestion du dossier Amavi dans l’émission débat Foot Marseille ce lundi sur le plateau de Football Club de Marseille. Voir l’extrait en images ci-dessus

« »La saison dernière Jordan Amavi est déjà blessé, il fait quelques matchs. On dit que l’on veut lisser les salaires pour que la masse salariale ne soit pas trop élevée et qu’on ne soit pas embêté par la DNCG. Mais on est sûr du salaire que l’on évoque ? (ndlr, 300 000 selon le journal l’Equipe). Parce que le prolonger de trois ans à ce tarif là….On parlait du président, de son énergie, qu’il se débrouille bien, qu’il se bat pour trouver les meilleurs solutions, mais si tu me dis qu’ Amavi prolongé pour cette somme là et pour trois ans, c’est une erreur. Tu ne peux pas faire re-signer un joueur à 300 000 et derrière il ne joue pas » Jean Charles de Bono – Football Club de Marseille

