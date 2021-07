Mercato OM: Une piste offensive de Longoria proche de s’engager avec Nice ?

Alors que Florian Thauvin a quitté l’OM cet été, deux ailiers se sont engagés en faveur du club marseillais: Konrad de la Fuente et Under. Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille en début de mercato, Justin Kluivert pourrait rejoindre une autre écurie du sud de la France…

Le journaliste chroniqueur sur la chaîne l’Equipe Bertrand Latour, avait annoncé que Pablo Longoria avait un oeil sur Justin Kluivert. Résultat, l’OM a préféré miser sur un joueur de l’AS Roma, Cengiz Under.

Le joueur de 22 ans serait proche de s’engager avec l’OGC Nice d’après les informations de Fabrizio Romano. Le fils de l’ancienne gloire du football néerlandais serait une priorité de Christophe Galtier, et José Mourinho ne miserait pas sur lui.

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

Justin Kluivert is now close to join OGC Nice from AS Roma. Christophe Galtier is pushing directly with the Dutch winger – the two clubs are set to reach an agreement. Deal at final stages. 🇳🇱 #OGCNice #ASRoma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2021