Mercato OM : Une piste de Longoria vers Manchester United ?

Ciblé par Pablo Longoria en début de mercato, Yassine Bounou, le gardien du FC Séville pourrait s’engager avec Manchester United.

Annoncé comme l’une des cibles potentielles de Pablo Longoria pour remplacer Pau Lopez dans les buts de l’OM, Yassine Bounou pourrait prendre le chemin de l’Angleterre. Le portier d’1m95 pourrait en effet s’engager avec Manchester United, club dont il a provoqué l’élimination en Europa League cette saison, en réalisant un aller-retour de grande classe en quart de finale.



Selon les informations du journaliste pour les Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri, les Red Devils aimerait boucler la signature du gardien marocain dans les prochains jours. Il viendrait remplacer l’Espagnol, David De Gea, en instance de départ.

🔴 Info Mercato : Manchester United accélère pour Yassine Bounou. Le Board Mancunien souhaite vite boucler le dossier gardien de but. pic.twitter.com/00hvlioodn — Hakim (@Z_hakos) June 19, 2023

Pau Lopez, parti pour rester

Yassine Bounou avait été annoncé commune piste pour l’OM lorsque l’avenir de Pau Lopez était remis en cause. Aujourd’hui le gardien espagnol semble avoir été conforté par Longoria et un départ n’est que très peu probable.

Dans DFM, Jean-Charles De Bono etait revenu sur cette rumeur. L’ancien joueur de l’OM doute des capacités de l’international français. et estime que son recrutement ne ferait que mettre des bâtons dans les roues de Pau Lopez : « Il n’est pas très constant sur toutes les saisons qu’il a jouées. Il peut passer au travers d’un match. Gérard Gili expliquait qu’il n’était pas très fan du joueur et qu’il ne le voyait pas évoluer à un haut niveau. Je suis assez d’accord avec lui. Il a quelques absences. Ce qui me dérange, c’est que si on parle de Lafont, on oublie Simon (Ngapandouetnbu). Je ne sais pas si ce serait une bonne idée de se séparer de Paul Lopez. Il a trouvé son rythme de croisière avec l’OM. Il fait de très bonnes prestations. Je ne vois pas l’intérêt. La seule raison de la faire partir, c’est de prendre un gardien d’un niveau vraiment supérieur. Une nouvelle concurrence entre Lopez et Lafont pourrait être néfaste pour le club. »