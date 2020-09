Rumeur Mercato : L’OM sur la piste d’un espoir rennais ?

En quête d’un attaquant, l’OM regarde des jeunes espoirs sur le marché local. Le club se serait ainsi penché sur le dossier du Rennais Lucas Da Cunha.

Âgé de 19 ans, Lucas Da Cunha compte deux petites apparitions en Ligue 1 (72 minutes au total). C’est un joueur polyvalent, capable d’occuper tout le front de l’attaque. International français en catégories de jeunes, Lucas Da Cunha n’a plus qu’un an de contrat avec le Stade Rennais, et les discussions pour une prolongation sont au point mort. Et selon le compte Twitter @YohZe, l’OM souhaite profiter de cette situation contractuelle compliquée pour acquérir le jeune joueur.

L’OM, UNE CHANCE SUR CE DOSSIER ?

En l’état actuel des choses, cette rumeur paraît peu crédible. Tout d’abord, l’OM a besoin avant tout d’un attaquant performant tout de suite. Ce qui n’est pas le cas de Lucas Da Cunha, qui n’a encore rien prouvé au plus haut niveau. Une éventuelle venue pour renforcer la réserve est possible, mais ne correspond pas à un besoin immédiat. De plus, Da Cunha a un profil assez similaire à celui de Marley Aké. C’est un joueur de couloir, capable de dépanner dans l’axe. Ce qui ne correspond pas non plus aux besoins du club, en quête d’une vraie pointe… Même si un transfert reste envisageable en raison de son coût, il paraît quand même peu probable…