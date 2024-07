Mercato OM: une piste file en PL pour 18M€ ?

L’OM va profondément changer de visage cet été. Roberto De Zerbi a des idées précises et compte créer un nouveau groupe. En défense, Mbemba et Gigot sont poussés vers la sortie, le coach italien aimerait recruter un jeune talent de la Juve à ce poste.

Hier selon Tuttosport, l’OM aimerait s’offrir le jeune Dean Huijsen. Le défenseur de 19 ans, international U21 espagnol, est une cible de De Zerbi. Reste que la Juventus dispose d’un contrat jusqu’en juin 2028 et aimerait récupérer 20 millions d’euros hors bonus pour son défenseur central hispano-néerlandais. Dean Huijsen a été formé à la Juventus, il était prêté à l’AS Roma en seconde partie de saison dernière. D’autres club comme Stuttgart et Bournemouth sont aussi présents sur ce dossier.

Le défenseur central, revenu à Turin après son prêt à la Roma, va quitter la Juventus et n’a pas été convoqué par Thiago Motta pour le camp d’entraînement en Allemagne. Le PSG a aussi été cité concernant ce dossier, mais selon Fabrizio Romano cela devrait se jouer entre Bournemouth et Stuttgart. « Bournemouth fait pression pour recruter Dean Huijsen dans la bataille de transfert avec Stuttgart, pourparlers avec les deux clubs. Les négociations s’accélèrent alors que Bournemouth insiste pour conclure un accord, après l’offre initiale de Stuttgart. La Juve souhaite vendre Huijsen dès que possible pour procéder à l’accord avec Todibo. »

🚨🍒 Dean Huijsen to Bournemouth, here we go! Verbal agreement in place on €18m deal plus sell-on clause for Juventus.

Huijsen has agreed on long term deal at #AFCB with medical tests to follow.

↪️🇫🇷 Juventus plan to bid for Jean Clair Todibo as soon as Huijsen deal is signed. pic.twitter.com/xYrkJX257E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2024