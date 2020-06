Mercato OM: Une piste mexicaine ciblé par deux clubs italiens ?

Carlos Salcedo a envie de rejoindre l’OM. Cependant les dirigeants marseillais ne sont pas passés à l’action, et deux clubs italiens pisteraient le joueur mexicain…

Selon nos informations, l’entourage de Carlos Salcedo croit à son retour en Europe et à une arrivée en France, le joueur a envie de rejoindre l’OM. Le défenseur des Tigres de Monterrey demanderait un salaire évalué à un peu plus de 200000 € bruts / mois. Mais le coéquipier de Gignac qui reste sur une expérience mitigée en Europe, n’a pas encore reçu de proposition de la part des dirigeants marseillais. Des échanges entre Salcedo et Villas-Boas sont même évoqués par le média TUDN.

Bologne et Benevento sur le coup ?

Selon Tutto Mercato Web, deux clubs italiens aimeraient recruter le défenseur de 26 ans. Bologne actuel onzième de Série A mais aussi Benevento leader de Série B qui devrait évoluer en première division la saison prochaine. L’international a déjà joué en Italie, à la Fiorentina entre 2016 et 2017. Pour rappel, Carlos Salcedo a fait son retour dans son pays natal au Mexique en 2019, après une expérience en Europe à l’Eintracht Frankfurt…