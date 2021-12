Mercato OM : Une piste offensive de Longoria se confirme !

L’Olympique de Marseille est à la recherche de renforts lors du mercato hivernal. La piste menant à Djordje Jovanovic semble se confirmer.

Troisième à l’issue de la première partie de saison, l’Olympique de Marseille est là où il veut être à l’issue de la saison : sur le podium pour se qualifier en Ligue des champions. Mais l’OM le sait, la saison est encore longue et Jorge Sampaoli aimerait enregistrer des arrivées cet hiver pour renforcer son effectif.

Parmi les renforts espérés, le technicien argentin souhaiterait plus particulièrement un renfort dans le secteur offensif. En effet, après les départs de Dario Benedetto et de Valère Germain l’été dernier, Jorge Sampaoli dispose uniquement d’Arkadiusz Milik et de Cheikh Bamba Dieng pour évoluer dans l’axe. Pablo Longoria tente donc de flairer les bonnes opportunités à moindre coût pour satisfaire les besoins de son entraîneur.

Le FK Čukarički confirme l’intérêt de l’OM pour Jovanovic

Comme révélé par Foot Mercato mardi, l’Olympique de Marseille aurait manifesté son intérêt pour Djordje Jovanovic. L’attaquant de 22 ans évolue au au FK Čukarički et son transfert pourrait coûter entre 4 et 5 millions d’euros.

Aujourd’hui, la presse serbe nous informe que Čukarički aurait confirmé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour son attaquant. Toutefois, le club phocéen ne serait pas le seul sur le dossier puisque des équipes polonaises et des équipes américaines lorgneraient également sur le profil de Djordje Jovanovic. Par ailleurs, l’offre de l’OM, estimée aux alentours de 5 millions d’euros ferait réfléchir la direction du club serbe. Reste à savoir comment évoluera le dossier dans les prochains jours.

L’offre des olympiens, estimée à 5 millions d’euros, fait réfléchir la direction de Čukarički. Le DS du club a cependant précisé que le joueur ne partira qu’en cas d’offre adéquate. — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) December 30, 2021

Jovanovic est doté d’une très bonne finition – Fudbalski Hram

« Ancien grand espoir du Partizan, il est allé se perdre très tôt en Belgique et en Espagne, son club formateur l’ayant vendu pour une bouchée de pain. De retour en Serbie en début d’année après avoir résilié son contrat avec Cadiz, et passé trois mois sans jouer, il a repris du poil de la bête. Il est directement devenu le choix numéro un à son poste dès son arrivée. Ses 9 buts en 17 matchs la saison dernière sont prometteurs. Il commence la saison sur les mêmes bases, avec 9 buts en 15 matchs buts toutes compétitions confondues. Pas très rapide, il est néanmoins toujours bien placé et doté d’une très bonne finition, ainsi qu’une frappe de balle puissante. Son jeu de tête constitue aussi un atout. » @Fudbalski_Hram Source: FCM