Avec le départ de Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille était toujours à la recherche d’un attaquant. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’attaquant anglais Ike Ugbo devrait rejoindre Genk contre 7,5 millions d’euros !

L’Olympique de Marseille a prêté Dario Benedetto à Elche il y a maintenant quelques jours. L’international argentin n’a pas continuer son aventure à l’OM en tant que doublure d’Arek Milik et va gagner du temps de jeu dans le championnat espagnol.

Pour le remplacer, Pablo Longoria aurait coché plusieurs noms et plusieurs profils différents. Celui d’Alexander Sorloth revenait avec insistance mais ces derniers jours, le président espagnol aurait tenté le coup Ike Ugbo.

Le jeune anglais qui appartient à Chelsea était tout proche de s’engager avec Genk mais Longoria lui aurait entamé les discussions avec l’attaquant. Cela a semé le trouble dans les négociations avec le club belge alors que tout semblait bouclé.

Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano nous informe que Jules Koundé est très proche de rejoindre Chelsea et que pour cela, les Blues veulent enchaîner les départs. Ike Ugbo vers Genk serait un deal bouclé selon le journaliste. Il devrait s’engager dans le club belge contre un chèque de 7,5 millions d’euros. Les visites médicales devraient être effectuées dans les prochaines heures.

Chelsea working on outgoings to try again for Jules Koundé as reported yesterday. 🔵🤝 #CFC

Ike Ugbo to Genk, done deal for €7.5m. Davide Zappacosta to Atalanta, done deal for €10m. Both permanent moves, medical in the next hours.

West Ham are working on Zouma – updates soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2021