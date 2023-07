Mercato OM : Une piste qui s’envole et une porte qui se ferme pour Guendouzi ?

D’après la presse italienne, West Ham serait en pôle position pour recruter le milieu de la Juventus Denis Zakaria. Une piste qui pourrait venir court-circuiter un éventuel départ de Mattéo Guendouzi chez les hammers.

Alors que l’OM étudiait la piste menant à Denis Zakaria ces dernières semaines, le dossier s’est refroidi et les dernières rumeurs venues d’Italie en plus de l’arrivée de Geoffrey Kondogbia viennent l’enterrer un peu plus. Selon le journaliste italien Nicolò Schira ce serait désormais West Ham qui mènerait la danse pour recruter le joueur de la Juventus Turin. La direction des hammers aurait formulé une première offre de 15 millions d’euros.

#WestHam are currently leading the race to try to sign Denis #Zakaria from #Juventus: offered 15M. #Lens and #Bournemouth are also interested in the swiss midfielder, who is not in #Juve plans. #transfers https://t.co/LMKbmpAee5

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 27, 2023