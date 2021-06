Mercato OM: Une piste s’envole pour le poste de gardien de but ?

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli veulent recruter un gardien cet été afin de venir concurrencer Steve Mandanda. Plusieurs noms sont évoqués, dont celui du portier de Boca, Andrada…

Selon le journaliste Leandro Aguilera, l‘OM s’sest intéressé au portier de Boca, Esteban Andrada. Le gardien argentin avait rejoint le club de la capitale pour un montant de 5 millions d’euros en provenance de Lanús, en 2018, il dispose d’un contrat portant jusqu’en juin 2023. Ce dernier a encaissé 10 buts en 11 apparitions, depuis le début de la saison. Et en 2020, son bilan était de 19 buts encaissés en 39 rencontres, pour 25 clean-sheets. Mais le portier ne devrait pas rejoindre l’Europe.

Il y a un bon dialogue entre Boca et Monterrey

A LIRE : Mercato OM : Mandanda, un avenir en plusieurs étapes…

Interrogé par ESPN, son agent a laissé entendre que son client devrait s’engager avec le CF Monterrey au Mexique, et donc ne pas signer avec l’Olympique de Marseille. Une piste en moins concernant ce secteur de jeu…

» Il y a un bon dialogue entre Boca et Monterrey. Ils ne sont pas très éloignés économiquement. Ce sera résolu (…) Monterrey a été clair : Andrada est la première option. Il a une deuxième option car un joueur comme Esteban peut recevoir d’autres offres. La semaine prochaine, la pré-saison commence et ils veulent que tout soit résolu (…) Andrada a toujours dit que s’il y avait une offre qui lui conviendrait, à lui et au club, du point de vue économique, il voulait émigrer » Luciano Nicotra– source: ESPN (11/06/21)

STEVE, ON VEUT QU’IL RESTE AU CLUB — SAMPAOLI

Jorge Sampaoli était en conférence de presse avant la rencontre face à Lorient. Le coach argentin a été questionné sur le rôle du gardien de but dans son système de jeu.

A LIRE : Mercato OM : Mandanda, un avenir en plusieurs étapes…

« Dans le système qu’on veut mettre en place, le gardien doit savoir jouer comme un joueur de champ en dernier rempart. Steve, au vu de son parcours, de sa personnalité, de son histoire, on veut qu’il reste au club, on doit l’intégrer à notre projet » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)