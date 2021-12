Mercato OM : Une piste très prestigieuse s’ouvre pour Kamara?

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pris aucune décision concernant son avenir. D’après le média SPOX en Allemagne, le milieu de terrain est pisté par le Bayern Munich.

Le mercato hivernal n’est pas encore ouvert mais dès le mois de janvier, Boubacar Kamara pourra s’engager gratuitement avec un nouveau club. Pour éviter cela, les Marseillais tentent de le faire prolonger mais ça paraît de plus en plus compliqué.

Kamara botte en touche concernant sa prolongation

En effet, après son absence en conférence de presse ce vendredi, il s’est présenté devant les journalistes le mardi qui a suivi et a souhaité clarifier sa situation contractuelle et l’état des lieux des négociations… Du moins, il a déclaré que cela concernait plus son entourage.

« Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain. Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire. Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (30/11/21)

Le Bayern Munich se positionne pour Kamara

Plusieurs clubs s’intéressent logiquement à son profil et surtout à sa situation contractuelle. Âgé de 21 ans, le minot a une jolie cote en Europe et ne manque pas de prétendants. Après l’AC Milan et le FC Séville, un autre club apprécierait grandement son rendement.

D’après les informations de SPOX, le Bayern Munich garderait bien un oeil sur Boubacar Kamara pour le mercato d’été. En cas de non-prolongation d’ici le mois de juin, il pourra s’engager gratuitement dans un nouveau club et signer un pré-contrat.

Les supporters marseillais attendent une réaction de la part des dirigeants dans ce dossier et espèrent bien que le minot va prolonger. Voir le milieu de terrain filer pour 0€ serait un vrai échec.