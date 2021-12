OM : Sampaoli ravi de retrouver le Gerson « Do Brazil » !

« Ça me remplit de joie de revoir cette version de l’OM, c’est la version que l’on aime, c’est la version que l’on construit. Ça m’a fait plaisir de voir ce jeu, on essaye de le mettre en place à chaque match. On savait que la rencontre serait difficile, sur un terrain difficile, face à une équipe agressive qui n’est facile pour personne. Je suis donc très content de ce résultat. Avoir un meneur de jeu capable de jouer plus haut, dans cette position, ça nous permet d’avoir une supériorité au milieu de terrain. Ça nous apporte beaucoup de volume de jeu. On a pratiquement tout le temps défendu avec le ballon, c’est ce que l’on voulait. On cherchait aussi ce jeu avec des transitions rapides, on a réussi à se procurer de nombreuses occasions. On aurait même peut-être pu gagner avec plus de buts d’écart. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (01/12/21)