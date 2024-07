Mercato OM : Ulysse Garcia ne comprend pas…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM continue d’essayer de faire un grand ménage dans son effectif, certains cas posent plus de soucis que d’autres. Cela vaut notamment pour le dossier d’Ulysse Garcia. 6 mois après son arrivé, il peine énormément à convaincre et devrait être écarté cet été. Une décision que ne comprend pas le joueur.

L’OM continue son mercato des folies et devrait encore subir plusieurs changements au cours des semaines à venir. Alors que le club tente de signer un attaquant et un gardien, plusieurs joueurs sont invité à prendre la sortie lors de ce mercato. C’est notamment le cas d’Ulysse Garcia, le latéral Suisse arrivé il y a 6 mois. Après avoir peiné à convaincre les supporters et les dirigeants, il se pourrait qu’il fasse déjà ses valises.

Garcia poussé vers la porte de sortie

Ulysse Garcia, qui n’avait pas figuré parmi la liste des joueurs inscrit pour l’Europa League et qui n’avait pas su profiter de la blessure de Quentin Merlin, n’aura pas marqué les esprits marseillais. Selon l’Équipe, le joueur aurait été informé par Longoria et De Zerbi qu’ils ne compteraient plus sur lui la saison prochaine. Une décision qui ne serait pas au goût du Suisse, qui estime qu’il pourrait encore apporter ses qualités à l’OM.

Une déception pour le Suisse ?

L’année dernière, lors de la fin de saison, Ulysse Garcia avait déclaré être en phase d’adaptation du championnat français et comptait « apporter plus à l’OM sur la longue durée ». Un objectif qu’il ne devrait donc malheureusement pas pouvoir réaliser. À 28 ans, le latéral gauche qui compte 7 sélections en équipe nationale dispose encore d’une petite valeur marchande qui pourrait servir à l’OM pour ses prochaines recrues.