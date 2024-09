Mercato OM : Une porte de sortie pour Ounahi, ça discute !

Le mercato marseillais continue de s’activer dans le sens des départs. Après les rumeurs Veretout à Lyon, c’est à Ounahi d’être en partance pour le championnat grec. Le Marocain est en discussion avec le Panathinaïkos alors qu’il se remet à peine de sa blessure.

Le mercato de l’OM n’est pas fini, avec des rumeurs transferts concernant le loft, Veretout, Mbemba, c’est au tour d’Ounahi d’être sur le départ. Dans un entre deux depuis le début du mercato, le Marocain n’était pourtant pas dans le loft, pour autant Roberto De Zerbi ne comptais sur lui non plus. L’OM lui a peut-être trouvé une porte de sortie malgré la clôture du mercato dans la plupart des championnats. Convoqué avec les Lions de l’Atlas, Ounahi est en discussions avec le Panathinaïkos dont le mercato ferme le 11 septembre. Le milieu de terrain se remet à peine de sa longue blessure au pied.

Azzedine Ounahi arrive au rassemblement des Lions de l’Atlas…

Le joueur est en discussion actuellement avec le Panathinaikos pic.twitter.com/edrLeu8XG2 — Hakim (@Z_hakos) September 2, 2024

Ounahi discute avec le Panathinaïkos !

Chancel Mbemba a été mis de côté, le défenseur de 30 ans n’avait plus qu’un an de contrat et il espérait récupérer un gros contrat. Le club d’Al-Shabab était prêt à lui offrir un beau salaire, mais ce dernier ne voulait pas entendre parler d’une indemnité de transfert afin de récupérer l’intégralité des fons. L’Equipe le précise ce mardi . « Le club saoudien avait une enveloppe gourmande pour concrétiser sa venue, mais le défenseur international congolais et l’OM ont eu des positions opposées sur sa répartition, si on peut utiliser cet euphémisme… Sous contrat jusqu’en juin 2025, Mbemba ne sera pas réintégré dans le groupe de De Zerbi, et lui se dit prêt à être écarté pendant un an. »

