Mercato OM : Une porte se referme pour Florian Thauvin… Une offre décevante reçue?

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin semblait parti pour filer à Milan selon les dernières informations venues d’Italie. Ces derniers jours, la tendance est plutôt à un retrait de la part des dirigeants rossoneri.

Florian Thauvin arrivera en fin de contrat en juin 2021. Pablo Longoria a affirmé qu’il souhaitait le conserver et donc le faire prolonger. Jorge Sampaoli, le nouveau coach de l’Olympique de Marseille n’est pas contre cette décision !

j’aimerai le garder, mais… — SAMPAOLI

A LIRE : OM : « Sampaoli a clairement identifié le manque de Thauvin »

« Florian Thauvin est pour pour moi un des joueurs les plus importants de l’équipe, que ce soit pour le club ou pour le terrain. Moi quand je le vois jouer, j’aimerai le garder, mais là aussi mon point de vu est uniquement sportif. Or il y a des paramètres qui dépassent le désir du coach et qui déterminent la prolongation ou non d’un joueur. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (02/04/2021)

LEICESTER PROPOSE MOINS QUE CE QU’IL TOUCHE A MARSEILLE

C’est d’ailleurs la tendance. Avec son niveau affiché, les clubs qui le pistent pourraient rebrousser chemin, surtout avec ses demandes salariales. Selon Calciomercato, l’AC Milan n’est plus très chaud à l’idée de le faire signer. Leicester aurait formulé une offre avec un salaire moins élevé que ce qu’il touche à Marseille. Il ne devrait pas l’accepter selon Estadio Deportivo.