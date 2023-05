Mercato OM : Une porte se referme pour Mattéo Guendouzi?

Pisté par plusieurs clubs en Premier League, une porte semble se refermer pour Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain ne serait plus dans les plans de Brighton pour remplacer Mac Allister.

L’Olympique de Marseille aurait bien décidé de se séparer de Mattéo Guendouzi. En manque de temps de jeu, le joueur passé par Lorient et Arsenal devrait évoluer sous de nouvelles couleurs la saison prochaine. Plusieurs clubs de Premier League auraient déjà manifestés leur intérêt mais Aston Villa semble tenir la dragée haute dans ce dossier.

Brighton était également venu aux renseignement d’après les médias anglais. Seulement, Calciomercato croit savoir que les Seagulls tente de récupérer Weston McKennie. L’international américain est en prêt à Leeds cette saison mais appartient toujours à la Juventus.

D’après le média italien, le club anglais est prêt à poser plus de 21M de livres sterling soit environ 25M d’euros. Un recrutement qui pourrait définitivement fermer l’option menant à une arrivée de Mattéo Guendouzi. D’après Mohamed Toubache-Ter, Pablo Longoria désirerait récupérer 32 millions d’euros pour son joueur.

🗞 Weston McKennie is set to join Brighton in a £21.75m deal from Juventus this summer after #LUFC opted against making his loan move permanent. [Calciomercato] pic.twitter.com/7febNSNJhs

— LUFCMOT (@LUFCMOTcom) May 17, 2023