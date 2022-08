Mercato OM : Une porte s’ouvre pour Kevin Strootman !

L’Olympique de Marseille cherche toujours une solution pour se séparer de Kevin Strootman. D’après Gianluca Di Marzio, l’international néerlandais pourrait retourner au Genoa.

Gianluca Di Marzio explique ce mercredi que plusieurs solutions existent pour Kevin Strootman ! Le milieu néerlandais pourrait retourner au Genoa où il évoluait il y a deux saisons. Le journaliste affirme que des clubs espagnols apprécient son profil et aimeraient le recruter.

Strootman, indésirable à l’OM

L’ancien joueur de l’AS Roma privilégierait un retour dans le club italien, malgré le fait qu’il soit en Serie B. Pour l’OM, ce serait une très bonne chose de se séparer de Strootman qui n’entre clairement pas dans les plans d’Igor Tudor. Jamais appelé dans le groupe du Croate, il devrait quitter le club avant la fin du mercato.

Une solution à venir pour Strootman et Amavi ?

Interrogé par PVsport, le bras droit de Pablo Longoria a évoqué les situations de Bamba DIeng, Duje Cale Car, Kevin Strootman et Jordan Amavi. Si les deux derniers devraient quitter l’OM avant le 31 août, l’incertitude existe pour les deux autres…

« Pour Dieng, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse. Ćaleta-Car ? C’est très simple, très clair comme le dit le président. Au 1er septembre, il ne lui restera qu’une année de contrat donc cela veut dire qu’on peut le vendre, mais qu’un autre défenseur central va arriver. Duje (Ćaleta-Car) est un de nos joueurs, le marché est ouvert, certains peuvent venir, d’autres partir. Il peut prolonger aussi mais on ne sait pas. Pour l’instant, il n’y a eu aucune offre sérieuse, on a des appels, mais on n’a pas d’offres sérieuses. Strootman ? On parle avec des clubs, on pourrait avoir une solution dans les prochains jours. Cela pourrait aussi se décanter dans les prochaines jours pour Jordan Amavi… » Javier Ribalta – source : PVSport (14/08/2022)